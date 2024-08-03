Sivas'ta kaza: 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.P. (30) yönetimindeki 06 DHC 407 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında, L.K'nin (30) kullandığı 55 ABV 483 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki R.D. (31) ve Ü.K. (64) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.