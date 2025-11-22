Haberler

Sivas'ta Kaybolan Yaşlı Adam 9 Gün Sonra Ölü Bulundu

Güncelleme:
Sivas'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan 77 yaşındaki Musa Uygun, 9 gün sonra arazide ölü olarak bulundu. Uygun'un cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 9 gündür haber alınamayan Musa Uygun (77), arazide ölü bulundu.

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Köylülerin ihbarıyla AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun'u arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde, kendi köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından ölü bulundu. Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
