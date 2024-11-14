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Sivas'ta Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saat Sonra Bulundu

Sivas'ta Kaybolan Otizmli Çocuk 2,5 Saat Sonra Bulundu
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5 yaşındaki otizmli Nisanur D., Sivas'ta evinden çıkarak kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu Nisanur, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.

SİVAS'ta evinden çıkarak arazide kaybolan otizmli Nisanur D. (5), ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Merkeze bağlı Mescitli köyünde saat 14.30 sıralarında ailesinden habersiz evden çıkan otizmli Nisanur D., arazide kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasının ardından Nisanur, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Nisanur D., olay yerine gelen ambulanstaki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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