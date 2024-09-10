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Sivas'ta kaybolan koyunların bir kısmı bulundu

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Sivas'ın Tavra deresi mevkinde kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i telef olmuş halde bulundu. Canlı bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, telef olan koyunların kurt saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta sürüden ayrılan ve kayıp ihbarı verilen 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde bulundu.

İl merkezi Tavra deresi mevkinde hayvanlarını otlatan kişi koyunları kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bölgede havadan ve karadan yapılan aramada kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde buldu.

Canlı bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, telef olan koyunların kurt saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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