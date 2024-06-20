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Sivas'ta Kaybolan 71 Yaşındaki Kişi Bulundu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gitmek için çıktığı arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi olan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasına gitmek için çıktığı arazide kaybolan 71 yaşındaki kişi bulundu.

Aşağı Çitlice köyünde yaşayan ve tarlasına gitmek üzere dün sabah saatlerinde evinden ayrılan H.Ö'nün akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İz takip köpeği ve 55 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmaları sonucu H.Ö, sabah saatlerinde köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki akarsu kenarında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan H.Ö, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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