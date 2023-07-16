Sivas'ta Kavşakta Meydana Gelen Kazada Okul Müdürü ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta kavşakta kamyonla çarpışan takside hayatını kaybeden okul müdürü Abdulkadir Ünsal (45) ile eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal'ın (12) cenazeleri, toprağa verildi. Kamyon şoförü Emrah Gürbüz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİVAS'ta kavşakta kamyonla çarpışan takside hayatını kaybeden okul müdürü Abdulkadir Ünsal (45) ile eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal (37) ve kızları Zeynep Bilge Ünsal'ın (12) cenazeleri, toprağa verildi. Kamyon şoförü Emrah Gürbüz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde Sivas- Erzincan çevre yolu köprülü kavşağında meydana geldi. Alanya'da tatil yaptıktan sonra otobüsle kente dönen ailenin bindiği Engin Polat yönetimindeki 58 T 0979 plakalı taksi, sebze halinden aldığı ürünleri Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine götürmek üzere yola çıkan Emrah Gürbüz yönetimindeki 28 ACA 910 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kamyonun yaklaşık 50 metre sürüklediği taksinin sürücüsü Engin Polat ile araçtaki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları'nda lise bölümünün müdürlüğünü yapan Abdulkadir Ünsal, eşi anaokulu öğretmeni Zeynep Ünsal ve kızları Zeynep Bilge Ünsal hayatını kaybetti. Çiftin diğer kızları Ayşe Buğlem Ünsal (10) ise ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.