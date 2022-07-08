Sivas'ta kavşakta çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yusuf Ziya Kurt (52) idaresindeki 06 SS 058 plakalı otomobil ile Mücahit Taşpınar yönetimindeki 58 TY 710 plakalı otomobil, Ata Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Taşpınar'ın kullandığı otomobil, park halindeki 58 ADG 759 otomobile çarptı. Kazada yaralanan sürücüler Kurt ve Taşpınar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Sivas Güncel Haberler

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