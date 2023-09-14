Sivas'ta kavgada yaralama suçundan tutuklu sanıklar tahliye edildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kavgada bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla tutuklu olan 2 sanık, tahliye edildi. Mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve sabit ikamet sahibi olmalarını dikkate alarak yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.