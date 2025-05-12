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Sivas'ta Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşanan kavgada 70 yaşındaki Enver Yaman, 44 yaşındaki Y.D. tarafından baltayla yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Y.D. gözaltına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında, Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Y.D, elindeki baltayla Yaman'ı boynundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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