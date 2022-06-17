Sivas'ta karne heyecanı Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı. Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ilçelerinde okullarda karne heyecanı yaşandı. Şarkışla Mehmet Emin Tuna Ortaokulu ve Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt Çağdaş öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 44 okulda 7 bin 316 öğrencinin karne aldığını söyledi. Ulaş Ulaş'ta ilçe merkez ve köylerinde eğitim gören bin 196 öğrenci karne sevinci yaşadı. Ulaş İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Selçuk Baş, öğrencilere dinlenmelerini ve dinlenirken de bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Baş, ayrıca velilerden karnelerindeki düşük notlar nedeniyle çocuklarına kızmamalarını istedi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman, veliler ve öğrenciler katıldı. AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel milli eğitim bakanlığı Hisarcık Şarkışla Sivas Güncel Haberler

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