Üye Girişi
Haberler
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka 'İşlerinize dönün' çağrısı

Şam'da hayatın normalleşmesi yolundaki en büyük engel kalktı

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

İşte film gibi operasyonun detayları
TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu

Sivas'ta Karla Mücadele İçin 154 Araç ve 304 Personel Hazır

Sivas'ta Karla Mücadele İçin 154 Araç ve 304 Personel Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, kış mevsimi için karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 154 araç ve 304 personelle hazırlık yapıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 154 araç ve 304 personelle karla mücadele çalışmalarına katılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi alan Şimşek, Sivas'ın geniş coğrafyasının her bölgesinde karayollarının teyakkuz halinde olduğunu belirterek, tüm ekiplere kazasız belasız bir sezon diledi.

Türksoy ise yoğun kar yağışlarında yolların açık kalması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için 154 araç ve 304 personelle göreve hazır olduklarını, çalışmalarda kullanılmak üzere 34 bin ton agrega ile 17 bin ton tuzun şube şeflikleri ve bakımevlerine depolandığı ifade etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu
img

15 yaşında gelin oldu, çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor
img

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 5. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Oğuz Aydın neden yok (Fenerbahçe - Athletic Bilbao)? Fenerbahçe Athletic Bilbao CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sahipsizler CANLI izle! 11 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! TRT 1 canlı maç izle! FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Annem Ankara 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fenerbahçe Athletic Bilbao hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Annem Ankara CANLI izle! 11 Aralık Annem Ankara 4. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? Beşiktaş muhtemel 11'i! Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler Kuruluş Osman 174. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.