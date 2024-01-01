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Sivas'ta Karı Koca Evlerinde Ölü Bulundu

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Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eğrisu köyünde yaşayan Y.B. (70) ve Ç.B'den (58) haber alamayan akrabaları F.B. çifti evde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Y.B. ve Ç.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Y.B. ve Ç.B'nin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Divriği Sivas Olaylar Ölüm 3.Sayfa Güncel Haberler

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