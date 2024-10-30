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Sivas'ta Karga Krizi: Üniversite Öğrencisi ve Karga Sahibi Karşı Karşıya Geldi

Sivas'ta Karga Krizi: Üniversite Öğrencisi ve Karga Sahibi Karşı Karşıya Geldi
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Sivas'ta üniversite öğrencisi Azra Boysak'ın karga ile olan sevimli anları sosyal medyada viral olurken, karganın sahibi Aydın Şeker, kuşunun çalındığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Boysak, kargayı videoya aldıktan sonra bir daha göremediğini belirtti.

SİVAS'ta üniversite öğrencisi Azra Boysak'ın (30) eline konan kargayı sevdiği ve birlikte otobüse kadar gittiği anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü. Bu gelişme sonrasında kargayı küçükken bulup yetiştirdiğini belirten Aydın Şeker(55), kuşunun çalındığını belirterek polise şikayet başvurusu yaptı. Polise ifade veren Azra Boysak ise kargayı videosunu çektiği günden sonra bir daha görmediğini söyledi.

Aslen Aksaraylı olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Fransız Dili Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Azra Boysak, okuldan çıkıp işe gitmek için yürürken gördüğü kargayı videoya aldı. Karganın kendisinden kaçmak yerine yakınlaşması ve eline konması ile şaşkınlık yaşayan Boysak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boysak videoda, "İlk kez kendini sevdiren bir karga gördüm, bu ne güzellik, bu ne tatlılık, şu tatlılığa bir bak" diyerek kargayı sevdi. Otobüs durağına doğru elindeki karga ile giden Boysak'ın, "Otobüsü kaçırdım senin yüzünden karga" sözleri gülümsetti. Yoğun ilgi gören videonun izlenme sayısı kısa zamanda milyonlara ulaştı. Gazetecilerin de ilgisi üzerine açıklama yapan Azra Boysak, okul çıkışında rastladığı karganın bir süre videosunu çektikten sonra, uçup uzaklaştığını, sonrasında bir daha görmediğini söyledi.

'YAVRUYKEN BULDUM, BESLEYİP BÜYÜTTÜM'

Karga haberinin basına yansımasından sonra kentte nakliyecilik yapan evli, 3 çocuklu Aydın Şeker, karganın kendisine ait olduğunu ve 3 hafta önce beslediği çatı katından çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Azra Boysak'ın paylaştığı videodaki karganın kendi kargası olduğunu iddia eden Şeker, "Sosyal medyada gezinen karga, ismini 'Şakir' koymuşlar. Asıl ismi 'Karadayı'dır. Ben yetiştirdim, büyüttüm. Köy yolunda yavruyken buldum. Ölmek üzereydi. Yaralıydı ve karıncalar sarmıştı. Alıp getirdim, besledim, büyüttüm. Kargaların yoğun olduğu bir bölgeye bıraktım, onlara karışıp gitsin diye ama gitmedi, geri geldi. Peşimi bırakmadı. Tekrar eve getirdim. Sosyal medya hesabımda videoları da var. Çatıdan iki muhabbet kuşum ile birlikte çalmışlar. Ben de sosyal medyadan görünce şikayetçi oldum. Belki o kadının bir suçu yok ama kim aldı bilmiyorum. Üniversite kampüsüne gidip araştırma yaptım. Orada da sordum, gören olursa arayacak. Karga aileden biri gibi olmuştu. Kendi çabalarımla arayıp bulamayınca, sosyal medyada görünce kargam çalındı diye şikayetçi oldum. Polis de araştırıyor. Görenler bana ulaşırsa çok memnun olurum" dedi.

'KARGAYI İLK VE SON KEZ GÖRDÜM'

Şikayet üzerine polis merkezine giderek ifade veren Azra Boysak ise sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada şunları söyledi: "Bu karga videosunu televizyonda veya sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Videoyu ben çekmiştim. Şu an karakoldan geliyorum, kargayla alakalı ifade verdim. Kargayı yaklaşık 2 hafta önce gördüm, birkaç gün önce de videosunu paylaştım. Ama karga şu an bende değil, sahiplenmedim ya da evime getirmedim. Özgür ve evde beslenebilecek bir hayvan olmadığını düşündüğüm için onu sahiplenmek aklıma gelmedi. Ben zaten kargaları, genel olarak kuşları çok seviyorum. Dokunamasam da her gördüğüm yerde seviyorum. O karga gelip kendini sevdirdi. İlginç bir olay yaşadım ama kargayı sahiplenmedim. Videoyu çektiğim gün kargayı gördüğüm son gündü. Karganın sahibi olduğunu söyleyen birçok insan oldu ve bunlardan bir tanesi beni şikayet etmiş. Ama karga bende değil. Kargayı tekrar görmek istediğinizi biliyorum. Ben de onunla daha fazla vakit geçirmediğim için çok pişmanım ve onu özledim. Tekrar karşılaşır mıyız bilmiyorum."

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Ali :

Sonra oysun gözünü... :)

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