Sivas'ta "karekodlu modern kapı numarası" sistemine geçiliyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta hayata geçirilmeye başlanan "karekodlu modern kapı numarası" uygulamasıyla binaların türü, inşa tarihi, ısınma şekli, ruhsat bilgileri, mahalle, cadde, sokak bileşenleri gibi bilgilere ulaşmak mümkün hale gelecek.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında kentte birçok yeniliğe imza atan belediye, ilk etapta kent merkezindeki 1500 kapı numarasını modern numaralarla değiştirmek için çalışma başlattı.

Kaliteli hizmet, yenilikçi yönetim anlayışı, kaynakları etkin ve verimli kullanma gibi birçok amacı içerisinde barındıran proje için Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MASK) çalışmaları tamamlandı.

Sahada entegrasyona ve yeni açılan alanların düzenlemesine devam eden belediye ekipleri, ana caddelerden başlayarak plan dahilinde tüm cadde ve sokaklarda yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Karekodun okutulmasıyla binaların adı ve türü, inşa tarihi, ısınma şekli, ruhsat bilgileri, mahalle, cadde sokak bileşenleri gibi bilgilere ulaşmak mümkün hale gelecek.

Karekoda ilerleyen dönemde en yakın otobüs durağı, binada ikamet edenlerin cep telefonundan belediye ödeme sistemine bağlanması, AFAD bilgileri, olası bir afet durumunda doğru konum bilgisi ile acil durum haber verebilme imkanı gibi bazı hizmetlerin de eklenmesi hedefleniyor.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülüyor.