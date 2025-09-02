Sivas'ta Kardeşlerin Duygulandıran Videosu Sosyal Medyada Paylaşıldı

Haberler

Sivas'ta bıçakla öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin sosyal medyada paylaşılan nostaljik videosu izleyenleri duygulandırdı. Videoda, Umutcan'ın '10 yıl sonra bu videoya bakarız' sözleri dikkat çekti.

Sivas'ta yaklaşık 4 ay önce bıçakla öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin sosyal medyada yer alan "10 yıl sonra bu videoya bakarız", "10 yıl sonra görüşmek üzere" sözlerinin yer aldığı video izleyenleri duygulandırdı.

Umutcan Şimşek tarafından çekilen videoda, annesi Ayşegül ve kız kardeşi Melisa Şimşek bulunuyor.

Videoda, Umutcan'ın sarıldığı ve anneannesi olduğu düşünülen kişiye, "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor.

Daha sonra annesi Ayşegül Şimşek'in yanına giden Umutcan'ın, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye sorması ve annenin de "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor.

Son olarak kardeşi Melisa'nın yanına giden Umutcan, aynı soruyu sorduğu kız kardeşinin gülmesi üzerine, "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor.

Sosyal medyada yer alan video, izleyenleri duygulandırdı.

Olay

Sivas'ta 6 Mayıs'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak, pala, maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
