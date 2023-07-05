Sivas'ta Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D.K. ile kardeşi A.K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. D.K. kardeşini yaralarken, A.K'nin oğlu U.K. ise amcasının elindeki tabancadan yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Esenyaka köyünde D.K. ile kardeşi A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

D.K. üzerinde bulunan silahla kardeşi A.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bu sırada A.K'nin oğlu U.K. de amcasının elindeki tabancayı almaya çalışırken elinden vuruldu.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar A.K. ve U.K, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Gözaltına alınan D.K, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.