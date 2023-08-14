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Sivas'ta Kardeşler Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Öldü

Güncel Haberler

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada ağabey, kardeşini öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kardeşler arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı, ağabey kavga ettiği kardeşini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Boyalı köyü Çatak mevkiinde M.K. (59) ile kardeşi İ.K. (53) arasında tarla sulama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., yanında bulunan tabancayla kardeşi İ.K.'ye ateş etti. İ.K. ağabeyinin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Ağabey M.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Koyulhisar kavga Sivas Güncel Haberler

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