Ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede

Güncelleme:
Sivas'ta, Cihan Doğruyol'un tartıştığı ağabeyi Gökhan'ı bıçaklayarak öldürmesi sonrası Cihan adliyeye sevk edildi. Olay, Gülyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. Gökhan hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SİVAS'ta ağabeyi Gökhan Doğruyol'u (32) bıçaklayarak öldüren Cihan Doğruyol (31), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki Başpınar Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde oturan Cihan Doğruyol ile ağabeyi Gökhan Doğruyol arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Cihan Doğruyol, ağabeyini göğsünden bıçakladı. İhbarla gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, kurtarılamadı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası kaçan Cihan Doğruyol, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından tren garı civarında yakalanarak sorguya alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgu işlemleri tamamlanan Cihan Doğruyol'un, ilk ifadesinde; ağabeyi ile sürekli geçimsizlik yaşadıklarını, bu nedenle sinirlenip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde cinayetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Gökhan Doğruyol'un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökhan Doğruyol, cuma namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

