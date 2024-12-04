Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

Tutuklu sayısı yükseldi, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Hüseyin İnangu hayatını kaybetti, 73 yaşındaki kız kardeşi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, kız kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Sularbaşı Mahallesi 10'ncu Sokak'taki müstakil evde yaşayan ve emekli öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin İnangu (83) ile kardeşi Makbule İnangu'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, baygın halde bulunan Makbule İnangu'yu, Numune Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
img

İşte meslek meslek zamlı maaşlar
img

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.