Sivas'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sivas'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın ile öğrenciler ellerinde pankartlar ile Atatürk Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

Burada gerçekleştirilen etkinlikte ise İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından stantlar açıldı.

Stantlarda pamuk şekeri ve balon dağıtılan çocuklar, kurulan oyun parklarında eğlenme fırsatı buldu.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Amaçlarının trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bu konuda toplumda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Şimşek, "Özellikle amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi trafik kurallarını içselleştirmiş bireyler olarak yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır." dedi.

Kentteki trafik eğitimleri hakkında da bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Trafik Eğitim Parkı'nda 32 bin çocuğumuza eğitim vermiş durumdayız. Bu tür çalışmalarla, faaliyetlerle çocuklarımıza trafik kurallarını aşılamayı hedefliyoruz. Bu yıl ki sloganımız ise 'Bir Kural, Bir Ömür' şeklinde İçişleri Bakanlığımız tarafından belirlendi. Bir trafik kuralına uymamak bir ömre bedel olabilir ama bir trafik kuralına uymak bir hayat kurtarabilir. Bu doğrultuda faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her yıl birçok vatandaşımızı trafik kazalarına kurban veriyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 600 bin trafik kazası meydana geldi, 2 bin 700 civarında bir hayat kaybı meydana gelmiş. Bu trafik kazalarının büyük çoğunluğu motosikletlerin karıştığı kazalar o nedenle bu kampanyamızda motosiklet sürücülerimizi hedefliyoruz."