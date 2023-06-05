Sivas'ta Karalar köyünde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 15 büyükbaş hayvan telef oldu. Kundaklama ihtimali değerlendiriliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve kısa sürede netice elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 noktada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyde sabah saatlerinde 6 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kundaklama ihtimali değerlendiriliyor

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, köyde incelemede bulundu.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabah saat 05.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

Yangının 6 farklı noktada çıktığını belirten Şimşek, "İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor." dedi.

Şimşek, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve kısa sürede netice elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yangında zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Şimşek, büyükbaş hayvanları zarar gören vatandaşlara destek olacaklarını aktardı.

Şimşek, bir gazetecinin kundaklama olup olmadığını sorması üzerine, "Değerlendiriyoruz, o ihtimal üzerinde de duruyoruz. Şu anda herhangi bir gözaltı yok." diye konuştu.