Sivas'ta Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü. Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, köyde sabah saatlerinde 6 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri köye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bir ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü, 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.