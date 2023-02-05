Sivas'ta kar yağışı ve tipi uyarısı Güncel Haberler Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve tipi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve tipi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde kar yağışının aralıklı devam edeceği, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli olacağının beklendiği belirtildi. Özellikle yarın yağışla birlikte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yağışların yer yer tipi şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışının, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı ve ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kar yağışı sonrası hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, oluşması muhtemel kuvvetli buzlanma, don olayı, tipi, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Sivas Valiliği Güncel Haberler

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