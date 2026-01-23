Haberler

Sivas'ta kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar yurtlarda misafir edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı sonucu yollarda mahsur kalan yaklaşık 600 kişi, yurtlarda misafir edildi. Yardım çağrıları sonrası vatandaşlara sıcak yiyecek ikram edilerek, ihtiyaçları karşılandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar yurtlarda misafir edildi.

Sivas-Kayseri kara yolunda dün kar yağışı nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 20 otobüsteki 600'e yakın kişi, ilçedeki yurtlara yerleştirildi.

Mersin'den geldiğini belirten ve yolda kalan vatandaşlardan Naci Yıldırım, saat 23.00 sıralarında ilçeye giriş yaptıklarını ifade ederek, "Kaymakamlığı ve 112'yi aradık, yardım istedik. Sıcak çorba getirdiler." dedi.

Konya'dan Erzurum'a giden üniversite öğrencisi Özcan Özer ise Sivas'ta yolda kaldıklarını belirtti.

Bütünleme sınavı için Erzurum'a gittiğini anlatan Özer, gece saat 02.00-02.30 sıralarında yurda yerleştirildiklerini söyledi.

Öte yandan Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, yurtlarda misafir edilen vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak