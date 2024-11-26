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Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç, karayolları ve jandarma ekipleri tarafından 5 saatlik çabanın ardından kurtarıldı. Ayrıca Sivas-Kayseri kara yolunda da lastiği patlayan sürücülere yardım edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.

Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasında bulunan servis yolunda yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas- Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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