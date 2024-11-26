Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç, karayolları ve jandarma ekipleri tarafından 5 saatlik çabanın ardından kurtarıldı. Ayrıca Sivas-Kayseri kara yolunda da lastiği patlayan sürücülere yardım edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 14 araç kurtarıldı.
Şarkışla-Altınyayla ilçeleri arasında bulunan servis yolunda yoğun kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede yaklaşık 5 saat mahsur kalan 7 otomobil, 1 kamyonet, 4 tır ve 2 hafif ticari araç, karayolları ve ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Şarkışla Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Sivas- Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşullarında lastiği patlayan 2 sürücüye yardım etti.