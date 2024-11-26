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Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle 650 Kişi Misafirhanelere Yerleştirildi

Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle 650 Kişi Misafirhanelere Yerleştirildi
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Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi. Jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 650 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Kar ve tipinin etkili olduğu Sivas-Malatya kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Gürün-Pınarbaşı kara yolunda mahsur kalan 123 araç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Araçlardaki 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

Kara saplanan araçları kurtarmak için jandarma ekipleri zaman zaman küreklerle kar küredi. Arızalanan araçların sahiplerine de ekipler yardımcı oldu.

Yürümekte zorlanan yaşlı bir kadını ise Gürün İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki asker, jandarmanın aracına kadar kucağında taşıdı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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