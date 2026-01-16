Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı şehirde beyaz bir örtü oluşturdu. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve köy yollarındaki tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kar yağışı sonrası ağaçta mahsur kalan yavru kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ta aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, kar yağışı sonrası tarihi Valilik binası arkasındaki bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, belediye kar temizleme ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel