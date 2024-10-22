Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte bir süredir mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini sürdürdü.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Beyaza bürünen yaylada kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

İl merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.