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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

17 Aralık 2023 14:07 Güncelleme: 14:08 Abone Ol

Sivas'ta mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından kar etkisini gösterdi. Tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.