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Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Güncel Haberler

Sivas'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının ardından tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaza büründü.

Kar yağışı İmranlı, Gürün, Hafik, Zara, Ulaş ve Suşehri ilçelerinde de etkili oluyor.

Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Suşehri Sivas Güncel Haberler

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