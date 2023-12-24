Sivas'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
Sivas kent merkezinde öğle vakti başlayan kar yağışı sonucunda cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekerken çocuklar kar topu oynadı. Sivas Belediyesi ekipleri yol temizleme çalışması yaptı ve Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu mevkisinde trafikte aksaklıklar yaşandı.
Sivas kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Öğle vakti başlayan kar nedeniyle kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar ise kar topu oynadı.
Sivas Belediyesi ekipleri, yol temizleme çalışması yaptı.
Kar yağışı nedeniyle Sivas- Kayseri kara yolu Koyuncu mevkisinde trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşandı.