Sivas'ta 947 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; okullar yarın da tatil

SİVAS'ta iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 947 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde yarın eğitime ara verildi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 947 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. İl merkezinde ise kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Sivas Valiliği aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi ve sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riski nedeniyle; başta ulaşım olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları Valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumlarının hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceğine vurgu yapıldı.