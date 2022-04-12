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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezine kar yağışı etkili oldu.

SİVAS'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezine kar yağışı etkili oldu.

Kentte bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülürken, yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışı gece saatlerinde de sürecek.(DHA)

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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