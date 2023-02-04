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SİVAS'TA KAR YAĞIŞI; 51 YERLEŞİM YERİ YOLU KAPALI

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SİVAS'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkili oldu.

SİVAS'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde de etkili oldu. İl genelinde 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta son 2 gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Sivas Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Divriği, Kangal ve Zara ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 51 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sivas Güncel Haberler

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