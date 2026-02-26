Haberler

Sivas'ta kar yağışı; 432 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçülürken, kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

SİVAS'ta gece başlayıp, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece başlayıp, aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçülürken, kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler araçları trafikte dikkatle ilerledi. Park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Karla birlikte Aksu Parkı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Diğer yandan il genelinde kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 432 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
