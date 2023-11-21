SİVAS'TA KAR YAĞIŞI

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

İl genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İmranlı ilçesinde de yollar ve caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. 1650 rakımda bulunan ilçede, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ilçede kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede yaşayanlar, karın keyfini çıkardıklarını söyledi. (DHA)