Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sağlanamıyor
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Sivas ilinde kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 2 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel