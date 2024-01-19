Sivas'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 2 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.