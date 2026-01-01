Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 947 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 947 yerleşim yerinin ulaşımı kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalar başlattı ve acil durumlar için öncelik veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 947 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 947 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

