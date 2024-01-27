Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 85 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 85 yerleşim yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yol açma çalışmalarında öncelik hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlarla ilgili yerlere veriliyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 85 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.