Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 356 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 356 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların bulunduğu yerlerde öncelik vererek yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 356 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 356 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

