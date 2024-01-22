Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas ilinde kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 158 yerleşim yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yol açma çalışmalarında öncelik, hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlar olan bölgelere veriliyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 158 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.