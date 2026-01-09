Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 145 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 145 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, öncelikle hastalık ve acil durumların yaşandığı bölgeler üzerindeki yolları açmakta yoğunlaşıyor. Ayrıca, kar yağışı sonrası bölgede oluşan güzel görüntüler de dikkat çekiyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 145 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Yapay şelale buz tuttu

Öte yandan, il merkezinde kar yağışı sonrası Tarihi Kent Meydanı beyaza büründü, ekipler kaldırım ve yolları açmak için çalışma başlattı.

Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Bölgede bulunan evcil tavşanların kar üzerinde gezintisi kameralara yansıdı.

Mesire alanında bulunan yapay şelalede ise buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
