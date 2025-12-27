Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 136 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi çalışmalar başlattı. Öncelik, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların bulunduğu yerlere veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 136 köy yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber