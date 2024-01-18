Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 13 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.