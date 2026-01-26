Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 254 yerleşim yerinin yollarını açmak için İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Öncelik, hastalık, doğum ve vefat gibi acil vakaların bulunduğu yerlere veriliyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 254 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 254 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.
