Sivas'ta kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Ulaş, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Kaynak: AA / Güncel