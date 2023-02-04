Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı Güncel Haberler Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor. Kaynak: AA / Güncel Divriği Sivas Güncel Haberler

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