Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 517 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 517 yerleşim yerinin yolu açılması için çalışmalara başlandı. Öncelikli olarak hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 517 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 517 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak