Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya (50) yönetimindeki 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile Lütfullah Ardıç (30) idaresindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlardaki M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve Musa Ardıç (76) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Ardıç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.