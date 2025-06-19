Sivas'ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Sivas'ta Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
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Sivas'ta bir kamyonet şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü Y.A. (40) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sivas'ta şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Y.A. (40) yönetimindeki 58 AFK 918 plakalı kamyonet merkeze bağlı Bademkaya köyünde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Y.A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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